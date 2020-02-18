2020/02/18 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت المستقلة /في واقعة مسيئة قامت خادمتان تحملان جنسية آسيوية بالتطاول على مريضة مسنة وفضح سترها، على مواقع الإنترنت وذلك بتقديم القهوة لها بطريقة ساخرة.وكانت السيدة المسنة على فراش المرض في أحد المستشفيات عندما قامت خادمتان بتقديم القهوة بطريقة ساخرة لها، وتصويرها بالفيديو، ونشر المقطع على […]

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