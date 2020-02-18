كورونا يقتل مدير مستشفى في ووهان الصينية

2020/02/18 | 08:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد التلفزيون الصيني اليوم الثلاثاء، بوفاة ليو تشى مينج، مدير مستشفى "ووتشانغ" المركزي في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس "كورونا"، جراء الإصابة بالفيروس.

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