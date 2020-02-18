2020/02/18 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ميخائيل_لووي غادرنا ميشال لوكين Michel Lequenne في فبراير العام 2020، وعمره 99 سنة.
كان تروتسكويا فريدا، غير نمطي، شخصية لا نظير لها، بقوة اقتناعه، وبقريحته السجالية، وبثقافته الخارقة للمألوف – كان عصاميا! – ثقافة سياسية وأدبية وفنية وتاريخية، وبجنوحه إلى المخالفة، وبوفائه لإرث أكتوبر الأحمر.
تعرفت على ميشال في العام 1962، قائدا للاتجاه الاشتراكي الثوري في الحزب الاشتراكي الموحد.
تصفه كاترين ساماري ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميخائيل لووي - ميشال لوكين (1921-2020)، مناضل تروتسكوي فريد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كان تروتسكويا فريدا، غير نمطي، شخصية لا نظير لها، بقوة اقتناعه، وبقريحته السجالية، وبثقافته الخارقة للمألوف – كان عصاميا! – ثقافة سياسية وأدبية وفنية وتاريخية، وبجنوحه إلى المخالفة، وبوفائه لإرث أكتوبر الأحمر.
تعرفت على ميشال في العام 1962، قائدا للاتجاه الاشتراكي الثوري في الحزب الاشتراكي الموحد.
تصفه كاترين ساماري ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميخائيل لووي - ميشال لوكين (1921-2020)، مناضل تروتسكوي فريد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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