ميخائيل لووي - ميشال لوكين (1921-2020)، مناضل تروتسكوي فريد

2020/02/18 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميخائيل_لووي غادرنا ميشال لوكين Michel Lequenne في فبراير العام 2020، وعمره 99 سنة.كان تروتسكويا فريدا، غير نمطي، شخصية لا نظير لها، بقوة اقتناعه، وبقريحته السجالية، وبثقافته الخارقة للمألوف – كان عصاميا! – ثقافة سياسية وأدبية وفنية وتاريخية، وبجنوحه إلى المخالفة، وبوفائه لإرث أكتوبر الأحمر.تعرفت على ميشال في العام 1962، قائدا للاتجاه الاشتراكي الثوري في الحزب الاشتراكي الموحد.تصفه كاترين ساماري ال......

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