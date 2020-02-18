محمد الحنفي - هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....13

2020/02/18 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي تغيير الواقع بفعل الماركسية:عندما وجدت الماركسية في القرن التاسع عشر، وجدت لتصارع، ولم توجد لشيء آخر غير الصراع، إلا إذا كان الماركسيون في اتجاه الحرص على التبرجز، وتخلوا عن ماركسيتهم، وكثير ما هم، إذا سكنت جماجمهم عقلية البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية.والصراع في فكر، وفي ممارسة الماركسية، والماركسيين، هو صراع أيديولوجي، وسياسي، وتنظيمي، واقتصادي، واجتماعي.فالماركس......

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