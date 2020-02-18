هناء حسين مروة - خواطرٌ وذكرياتٌ لا تمحوها سنوية الذكرى

2020/02/18 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هناء_حسين_مروة في الذكرى الثالثة والثلاثين لاستشهاد المفكّر حسين مروة، خواطرٌ وذكرياتٌ لا تمحوها سنوية الذكرى...لطالما أسأل، وأتساءل بعجَب، هل ذكرى الأحبّاء تتهادى متقدِّمةً بصمت وهدوء على صفَحاتِ الزمن فتصلُ إلى يومٍ محدَّدٍ في السنة لاستذكار مغادرتهم الحياة؟! وأتساءَلُ، وأكادُ أصدِّقُ نفسي، حين نعيش شؤونَ الحياةِ اليوميةِ وشجونها، هل يُنسينا تتابعُ الأيامِ لتُذكّرَ بالأحبّاء؟! أسألُ نفسي، حين أخلدُ إلى الر......

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