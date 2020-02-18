برشلونة يحسم صفقة بديل ديمبلي

2020/02/18 | 08:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، عن طلب كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، التعاقد مع الدنماركي مارتين بريثويت مهاجم ليجانيس، لتعويض إصابة ديمبلي.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قرر دفع الشرط الجزائي في عقد بريثويت الذي يبلغ 18 مليون يورو، وقد يتم إبرام الصفقة، غدًا الثلاثاء، أو الأربعاء.وأضافت: "وكلاء بريثويت الآن في برشلونة للتفاوض على الصفقة، حيث سيوقع اللاعب على عقد لمدة 3 سنوات ونصف، حتى صيف 2023".وكان برشلونة قد حصل على تصريح من اللجنة الطبية لليجا، لإتمام التعاقد مع مهاجم، رغم نهاية سوق الانتقالات، بسبب إصابة ديمبلي وغيابه لمدة 6 أشهر.

وبدأ بريثويت (28 عاما)، مسيرته في صفوف إسبيجرج الدنماركي، قبل أن ينتقل إلى تولوز وبوردو في فرنسا، ثم ميدلسبره الإنجليزي، قبل أن ينضم لليجانيس، على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني 2019.

وتعاقد ليجانيس مع اللاعب بشكل نهائي الصيف الماضي، وشارك هذا الموسم في 19 مباراة وسجل 6 أهداف، وفي كأس الملك لعب مباراة وحيدة وسجل هدفين.وعلى المستوى الدولي، لعب بريثويت 39 مباراة، وسجل 7 أهداف مع منتخب الدنمارك منذ عام 2013.

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