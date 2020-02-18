2020/02/18 | 08:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الثلاثاء، انه لاتوجد نية حاليا لاعادة قوات البيشمركة الى المناطق المتناع عليها، لافتا الى ان تلك المناطق يجب ان تخضع للإدارة المشتركة وفقا للمادة 140 من الدستور.وقال السورجي “لاتوجد هناك محاولات للدخول الى سهل نينوى او المناطق المتنازع عليها، على الرغم من ان الاكراد لديهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السورجي: لاتوجد نية حاليا لعودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السورجي: لاتوجد نية حاليا لعودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).