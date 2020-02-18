اسيل الجواري - بحث في التدخل التمييزي

2020/02/18 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسيل_الجواري لقد تناولت المادة ٢-;-٦-;-٤-;- من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ٢-;-٣-;- لسنة ١-;-٩-;-٧-;-١-;- المعدل هذا الموضوع اذ نصت الفقرة أ منها على (إضافة الى الاحكام المتقدمة يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب اية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات وتدابير واوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او اي ذي علاقة ويكون لها في هذه الحالة السلطات التم......

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