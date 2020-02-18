نيجيرفان بارزاني: سنواصل جهودنا في توحيد مواقف كورد سوريا

2020/02/18 | 09:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وجيمس جيفري

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