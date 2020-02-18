مسؤول كوردي في خانقين: فراغ امني يستغله داعش

2020/02/18 | 09:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يشكل عناصر تنظيم "داعش" الارهابي في المناطق المتنازع عليها خطرا على المواطنين، فعدا عن القتل والتفجيرات يقومون بخطف المواطنين، فيما رأى مسؤول في الحزب الديمقراطي في خانقين ان فراغا امنيا حصل بين الاقليم وباقي المناطق العراقية.وقال مسؤول منطقة خبات في الفرع الخامس عشر للحزب الديمقراطي في خانقين، جليل ابراهيم بشأن الاوضاع في المنطقة، ان "في حدودنا والحكومة الاتحادية هناك خط تماس مثل المناطق المستقطعة في خانقين ودبس وجلولاء والسعدية التي حصل فيها فراغ امني وسيطر فيها داعش، مبينا "ان هناك اعمال خطف في مناطقهم (الحكومة الاتحادية) وهناك اعمال تفجير وقتل في مناطقنا".وذكر بان يوم الاحد الماضي حصل تفجير في خانقين قتل على اثره شخصان وجرح 11 اخرين، لافتا الى ان 4 من الجرحى افراد في عائلة واحدة.واضاف "لا استطيع القول ان الذين يقومون باعمال الخطف هم من مسلحي داعش او هم اناس خلفهم اشخاص متنفذون تدعهم الحكومة، لان الخطف لا يحصل في حدود مناطقنا"، مستدركا انه "بسبب الفراغ الامني فان عمليات القتل والتفجير مستمرة".

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