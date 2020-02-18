سجاد رعد: الاهم تحقيق النقاط الثلاث

2020/02/18 | 09:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعرب لاعب نفط الوسط سجاد رعد، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بفوز فريقه في الجولة الأولى بالدوري على مضيفه أمانة بغداد (1-0)، واصفا المباراة بأنها خطوة أولى واثقة في مسيرة الفريق بالدوري العراقي الممتاز.

وقال رعد في تصريح خاص للمكتب الاعلامي للنادي، إن "حصد النقاط الثلاث ومن ملعب المنافس في الجولة الافتتاحية من الدوري لا شك أنها ذات تأثير معنوي كبير بالنسبة للفريق".

وأضاف "الجميع كان مصمما على الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث، لأنها ستكون مؤثرة على روح الفريق في الجولات المقبلة".

وأوضح رعد "نفط الوسط قدم أداء مميزا مع انضباط تكتيكي، أهدرنا فرصتين محققتين لكننا نجحنا في التسجيل وخطف النقاط الثلاث وهذا الأهم".

وأشار لاعب نفط الوسط إلى أن فريقه "سيعود لمشاهدة المباراة لتعزيز الأداء في الجولة المقبلة وتجاوز الأخطاء في كل المباريات".

وواصل "المباراة المقبلة ستكون أمام الميناء في ملعبنا المفترض ملعب كربلاء الدولي وعلينا أن نعزز الفوز بانتصار جديد، فالموسم الحالي يصعب تعويض أي خسارة فيه".

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