حمادي احمد: ادعموا الجميع وبالإخص ايمن حسين

2020/02/18 | 09:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا قائد نادي القوة الجوية بكرة القدم حمادي احمد، اليوم الثلاثاء، جماهير الفريق لمساندته في دوري الكرة الممتاز.

وكتب احمد على صفحته في موقع "فيسبوك"، قائلا ان "هذا الفوز تحقق بفضل تكاتف الجميع من ادارة وكادر تدريبي ولاعبينا وخلفهم عشاق رائعين كانوا خير سند لنا نحن اللاعبين الذين قدموا اداء طيب طيلة دقائق المباراة".

واضاف ان "زميلي المبدع ايمن حسين ساعدني كثيراً وكان خير عون لي داخل ارضية الملعب مع بقية اللاعبين الابطال".

وطالب احمد بدعم جميع اللاعبين من اجل الانجاز وتحقيق لقب درع الدوري.

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