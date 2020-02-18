الفتلاوي: النجف سوقت 140 الف طن من الشلب وكميات كبيرة مازالت لدى المزارعين

2020/02/18 | 09:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، تسويق 140 الف طن من محصول الشلب، مؤكدا بقاء كميات كبيرة من هذا المحصول لدى المزارعين بسبب قلة السايلوات والمجارش.وقال الفتلاوي، ان “تسويق موسم الشلب تجاوز 140 الف طن، ووزارة التجارة منحت 15 يوما للتسويق، ومازالت عشرات الالاف من أطنان الشلب موجودة لدى المزارعين […]

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