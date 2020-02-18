الكهرباء : الصيف المقبل سيشهد ادخال طاقات اضافية جديدة تسهم بتحسن واقع المنظومة

2020/02/18 | 09:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت وزارة الكهرباء ان مقدار الطاقة المنتجة في بغداد والمحافظات تجاوز الـ 14 الف ميغاواط ما يؤهل التجهيز بمدد تتراوح بين 18 و24 ساعة يوميا في عموم البلاد، مشددة في الوقت نفسه على ان الصيف المقبل سيشهد ادخال طاقات اضافية جديدة تسهم بتحسن واقع المنظومة.





وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي في حديث لـ"الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الطاقة المتاحة في عموم البلاد تجاوزت الـ 14 الف ميغاواط، وان ساعات التجهيز مستقرة حاليا في بغداد والمحافظات اذ تتراوح بين 18 و 24 ساعة يوميا.





واضاف ان الوزارة باشرت تنفيذ خطتها الخاصة بتأهيل عدد من المحطات والوحدات التوليدية ضمن برنامج التأهيل والصيانة الدورية بسبب انخفاض الاحمال واعتدال درجات الحرارة التي من المؤمل ان تنجز الاعمال فيها وتدخل العمل قبل موسم الصيف المقبل لرفد المنظومة بطاقات اضافية تنعكس ايجابا على تجهيز المواطنين بالطاقة.





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