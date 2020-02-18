2020/02/18 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : عمرو دياب يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد عبر يوتيوب المستقلة / نشر الفنان عمرو دياب بوست يعلن فية عن موعد نزول البومة الجديد على اليوتيوب من خلال حسابة الشخصى غبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك “.وتفاعل مع البوست عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : دائما في انتظار موسيقاك ، […]

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