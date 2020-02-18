2020/02/18 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اكد مصرف الرافدين، الثلاثاء (18 شباط 2020)، المضي في استرداد أمواله من قبل المتلكئين الذين ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين يهدد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلكئين في دفع الأقساط الشهرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين يهدد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلكئين في دفع الأقساط الشهرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).