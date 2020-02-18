تحديد موعد لإعلان التعديلات الدستورية وعضو في لجنتها تؤكد: ستكون ’’جوهرية’’

2020/02/18 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو لجنة التعديلات الدستورية، في مجلس النواب، فيان صبري، الثلاثاء (18 شباط 2020)، عمل اللجنة سينتهي في الشهر المقبل، فيما كشفت عن إنجاز 116 مادة من الدستور، مبينة أن التعديلات ستكون جوهرية.

وقالت صبري، في تصريح صحفي، إن "اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات استرشدت خلالها بآراء الخبراء القانونيين، مبينة أن اللجنة انتهت من عدد كبير من المواد الدستورية بدءاً من الديباجة وفق مبدأ التوافق على جملة من التفاصيل".

واضافت أن "الكثير من المواد المهمة جرت مناقشتها كالمادة 49 الخاصة بعدد اعضاء مجلس النواب والمادة 76 الخاصة بمجلس الوزراء، فضلا عن مواد مهمة اخرى من بينها المادة 65 الخاصة بمجلس الاتحاد فضلاً عن التركيز على المواد الخاصة بالمحكمة الاتحادية سواء بالابقاء على مجالس المحافظات او الغائها"، لافتة إلى ان "التعديلات التي أقرتها اللجنة لا يمكن تمريرها الا عن طريق توافق اعضاء اللجنة المكونة من 30 عضواً".

وأشارت صبري إلى أن "التعديلات مع أنها لن تكون كبيرة إلا أنها جوهرية، مبينة إلى أنه من المؤمل أن تنهي اللجنة أعمالها في الشهر المقبل".

ولفتت صبري إلى أن "اللجنة ستكتب التوصيات بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها في الدستور حسب المادة 142، عدا النقاط الخلافية التي سيكون تمرير تعديلها بالتوافق"، مؤكدة ان "مشكلة العراق تكمن في عدم تطبيق الدستور واختيار مواد انتقائية منه، لكن المهم الان هو الخروج بتعديلات جوهرية تصب في مصلحة ابناء الشعب".

يتبع .



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بغداد اليوم - بغداد

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وقال الازيرجاوي في حديث خص به (بغداد اليوم)،

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