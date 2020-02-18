امير الكويت يعفو عن سجينيين مدانين بالتعاون مع القوات العراقية عام 1990

2020/02/18 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح مرسوما بالعفو عن سجينيين مدانين بالتعاون مع القوات العراقية اثناء غزو الكويت عام 1990.وشمل مرسوم العفو الأميري الذي أصدره الامير بمناسبة الأعياد الوطنية، أقدم سجينين في البلاد بعد أن أمضيا 28 عاماً في السجن لادانتهما بالتعاون مع قوات الجيش العراقي الذي غزا الكويت في مطلع تسعينيات القرن […]

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