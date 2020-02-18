2020/02/18 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظم هيئة الحشد الشعبي بطولة رياضية تحت شعار( ابطال معارك الانتصارات) بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي للكيوكوشن كاي (منظمة السوبر ساباكي فول كونتاكت)، ليومي ٢٧ و ٢٨ من الشهر الجاري، في العاصمة الحبيبة بغداد _ مقر وزارة الشباب والرياضة قاعة ١٣ للتربية البدنية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحت شعار أبطال معارك الانتصار..



هيئة الحشد تنظم بطولة رياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحت شعار أبطال معارك الانتصار.. هيئة الحشد تنظم بطولة رياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحت شعار أبطال معارك الانتصار.. هيئة الحشد تنظم بطولة رياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).