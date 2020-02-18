مشاكل في برشلونة.. خطة شيطانية للإطاحة بالبرغوث الارجنتيني

2020/02/18 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف تقرير “فاضح” من إسبانيا، أن نادي برشلونة الإسباني تعاقد مع شركة مختصة، من أجل تشويه صورة عدد من أساطير النادي، ومن بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على وسائل التواصل الاجتماعي.ووفقا لبرنامج “لا لوتيا ديل كي تي جوغيس” الإذاعي الذي يصدر من برشلونة باللغة الكتالونية، فأن إدارة برشلونة الإسباني تعاقدت مع شركة […]

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