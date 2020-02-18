صندوق الإسكان يعتزم منح 12 ألف قرض للوحدات السكنية بـ2020

2020/02/18 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف صندوق الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان عن إجراءاته لتسهيل منح القروض للمواطنين، ووجود مستهدفات بمنح 12 ألف قرض لبناء الوحدات السكنية ضمن خطة العام الحالي.

وقال معاون مدير عام الصندوق، حسين العتبي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أول الإجراءات التي اتخذت هو التقديم الإلكتروني الذي وصلت نسبة العمل فيه 60 بالمائة، وباشر المواطنون بتقديم البيانات ورفع المستمسكات الرسمية على الموقع الإلكتروني للصندوق، والحصول على رقم تسلسلي يمكن من خلاله متابعة معاملتهم".

وأضاف أن "عملية التوثيق الإلكتروني تحفظ الخصوصية من جهة وتمنع الابتزاز والتلاعب والقضاء على الإجراءات الروتينية، وتحفظ حقوق المواطن بالتسلسل والأرشفة من جهة أخرى".

وأوضح العتبي، أن "الصندوق لديه خطة لتحويل جميع مفاصل العمل إلى إلكتروني، التي تشمل الأرشفة والبصمة والصكك والكشف، مبيناً أن الغرض من الكشف الإلكتروني هو تجنب حدوث حالات تلاعب في تحديد العقار المكشوف".

وبين أن "من بين الإجراءات الأخرى هي اعتماد تسديد الدفعات الإلكترونية للقرض، من خلال إصدار بطاقات (ماستر كارد وفيزا كارد) خاصة بصندوق الإسكان ويمكن استخدامها داخل وخارج العراق".

وأكد معاون مدير عام الصندوق، أن "المواطن يستطيع أن يحصل على دفعات القرض وتسديد الأقساط الشهرية عن طريق هذه البطاقة، وكذلك متابعة ما تبقى من أقساط عن طريق الرابط الإلكتروني".

ولفت العتبي، إلى أن "خطة الصندوق للعام الحالي تتضمن منح 12 ألف قرض لبناء الوحدات السكنية"، مشيراً إلى أنه "تم تخصيص مبلغ 575 مليار دينار لإقرارض الفردي والمجمعات السكنية، إلا أن وزارة المالية خاطبت الصندوق بكتاب رسمي وخصصت مبلغ 690 ملياراً على أن يدرج بالموازنة التشغيلية للعام الحالي".

و كشف صندوق الإسكان العراقي عن صرف أكثر من 40 مليار دينار للقروض خلال شهر كانون الثاني الماضي.

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