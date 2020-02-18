عفو أميري كويتي يفرج عن سجينين متهمين بالتعاون مع ’’غزو صدام حسين’’

2020/02/18 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشف حمد الدعيج المحامي العام في الكويت أن العفو الأميري الصادر بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل أقدم ...





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