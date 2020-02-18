اللواء 23 بالحشد ينفذ عملية دهم وتفتيش في قريتي بختياري وتازة بقضاء خانقين

2020/02/18 | 09:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء 23 بالحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش في قريتي بختياري وتازة بقضاء خانقين… يتبع

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