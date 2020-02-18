2020/02/18 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الأولى» 2020 المستقلة / أعلنت صباح اليوم دائرة الصحة بغداد /الرصافة عن أسماء المقبولين بالتعيينات و نظرا لإكمال اجراءات التعيين للمتقدمين على الدرجات الوظيفية في دائرة صحة بغداد-الرصافة ندرج أسماء المقبولين بالتعيين حسب العناوين الوظيفية لغرض إكمال مستمسكات التعيين المطلوبة .سائق أول-سائق ثاني-المحاسبة الوثائق المطلوبة: 01-الجنسية […]

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