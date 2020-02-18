2020/02/18 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون العملاقة، أنه سيخصص 10 مليارات دولار لتمويل علماء ونشطاء ومنظمات غير ربحية ومؤسسات أخرى تكافح لحماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.وقال بيزوس في منشور على “إنستغرام”: “التغير المناخي أكبر التحديات أمام كوكبنا.أود أن أتعاون مع آخرين لتوسيع الوسائل المعروفة ولاستكشاف وسائل جديدة لمحاربة الأثر المدمر للتغير المناخي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أغنى رجل في العالم يخصص 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغنى رجل في العالم يخصص 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغنى رجل في العالم يخصص 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).