الجماعة الإسلامية: علاوي رفض مقترحات الحزبين الاتحاد والديمقراطي

2020/02/18 | 09:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية، اليوم الثلاثاء، رفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مقترحات الحزبين الكرديين الرئيسيين بشـأن تشكيل الحكومة.

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