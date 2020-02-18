ذي قار تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج بيض المائدة

2020/02/18 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت مديرية زراعة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن اقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج بيض المائدة بعد تطبيق قرار دعم المنتج المحلي.وقال مدير زراعة ذي قار فرج ثمار في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إنه “ومن خلال خطة تحويل حقول الدجاج من التربية الارضية الى التربية بواسطة الاقفاص، اضافة الى […]

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