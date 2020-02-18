خبير اقتصادي يوضح طرق تعويض عجز الموازنة

2020/02/18 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، اليوم الثلاثاء، ان العراق يمتلك اكثر من خيار يمكن اللجوء اليه لتعويض عجز الموازنة، لافتا الى ان وزارة المالية تمتلك اكثر من مصدر لتمويل البلاد، إضافة الى تقليص النفقات والرواتب الذي يعد اخر الحلول.وقال قصي، ان “العجز في الموازنة يفترض ان يكون غير حقيقي، خاصة اذا ماعلمنا ان […]

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