إلغاء تجريبية فيتنام للمنتخب الوطني وتعويضها بمواجهة الأردن

2020/02/18 | 09:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة الــقــدم إلــغــاء الـلـقـاء الـتـجـريـبـي أمــام فيتنام وتعويضه بمواجهة الأردن، تحضيرا للقاء هونغ كونغ المرتقب في الحادي والثلاثين من آذار المقبل ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلـى المـرحـلـة الـحـاسـمـة مـن مـونـديـال الـدوحـة 2022 ونهائيات أمم اسيا الصين 2023.وقـال المـديـر الإداري لاسـود الـرافـديـن باسل كـوركـيـس فــي تـصـريـح أوردته صحيفة "الصباح"، إن "فيروس كورونا تسبب بإلغاء المواجهة التجريبية أمام فيتنام التي كان من المـقـرر اقامتها فـي الـسـادس والعشرين من آذار الحالي"، مبينا ان "الجهاز الفني للمنتخب الوطني كـان يتوقع صـدور مثل هكذا قـرار، عطفا على اتساع دائرة الخطر لتشمل البلدان المجاورة للصين المنبع الرئيس للفيروس".وأشــار إلـى ان "اتـحـاد الـكـرة اجـرى اتـصـالات مكثفة خـلال الـفـتـرة المـاضـيـة الـغـرض منها تأمين لقاء تجريبي يسهم في اعداد المنتخب الوطني بـصـورة مثالية لمواجهة هونغ كونغ المـرتـقـبـة"، مـوضـحـا ان "الـتـحـركـات الـعـراقـيـة أثـمـرت عـن الاتـفـاق مـع الجانب الأردنــي على خـــوض مــبــاراة تـحـضـيـريـة بــين مـنـتـخـبـي البلدين تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في الخامس والعشرين من آذار المقبل".وأضــاف ان "الجهاز الفني سيختار القائمة الـنـهـائـيـة المـؤلـفـة مـن 23 لاعـبـا بـعـد اخـتـتـام مـنـافـسـات دوري الـكـرة المـمـتـاز فـي الـسـابـع عـشـر مـن آذار المـقـبـل، عـلـى ان يـبـدأ التجمع العام للاعبين في العشرين منه".ولــفــت إلـــى ان "الــســلــوفــيــنــي سـيـتـريـشـكـو كـاتـانـيـتـش مــدرب المـنـتـخـب سـيـصـل الـيـوم الـثـلاثـاء إلــى أربـيـل لـلاطـلاع عـن قــرب على مـسـتـويـات لاعـبـي الـــدوري المـحـلـي واخـتـيـار الأفضل منهم للقائمة النهائية".وكـان الجهاز الفني للمنتخب الوطني اختار فـي وقــت سـابـق قـائـمـة أولـيـة تـتـألـف مـن 34 لاعـبـا عـلـى ان تـتـقـلـص الــى 23 لاعـبـا فيما بـعـد، وضـمـت كـلا مـن جـلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب وعلي كاظم ومحمد صالح لحراسة المـرمـى، وضـرغـام اسماعيل وعلي عدنان ومصطفى محمد معن وحسن رائد وعـلـي فـائـز واحـمـد ابـراهـيـم وريـبـين سولاقا وسـعـد نـاطـق ومـيـثـم جـبـار وعــلاء مـهـاوي ومصطفى محمد جبر وفرانس بطرس لخط الدفاع، وامجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن وابراهيم بايش ومحمد رضا ومحمد قاسم ومحمد مزهر وحسين علي ومحمد داود ومــازن فـيـاض وهـمـام طــارق وشـريـف عبد الكاظم لخط الوسط، ومهند علي وعلاء عــبــاس وعـــلاء عـبـد الــزهــرة وايــمــن حسين ومحمد قاسم نصيف لخط الهجوم.

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