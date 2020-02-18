الرافدين يؤكد المضي باسترجاع المبالغ من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن التسديد

2020/02/18 | 09:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين المضي في استرداد أمواله من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد مابذمتهم من مبالغ او اقساط شهرية متاخرة جراء القروض التي تم اتخاذها من المصرف.وقال المكتب […]

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