2020/02/18 | 10:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعب يحاصرنا كل يوم مع متابعة أخبار فيروس الكورونا الذي أودى حتى الان بحياة أكثر من ألف شخص.وسط هذا الرعب تنتشر معلومات وتنتشر أيضا الشائعات – إليكم أبرز المعلومات عن الفيروس التي لا تستدعي هذا الكم من القلق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيروس كورونا: حساء الخفافيش وشائعات أخرى خاطئة عن الفيروس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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