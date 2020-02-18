نمو ضعيف لتجارة السلع العالمية بسبب “كورونا”.. وصناعة السيارات تتعرض إلى صفعة كبيرة

2020/02/18 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت منظمة التجارة العالمية، “إن نمو تجارة السلع العالمية سيبقى ضعيفا على الأرجح في أوائل 2020″، مبينة أن الأداء الأدنى من المعدلات قد يشهد مزيدا من الهبوط بسبب تفشي الفيروس التاجي.وبحسب “رويترز”، أكدت المنظمة التي مقرها جنيف أن مؤشرها للتجارة السلعية نزل إلى 95.5 من 96.6 في تشرين الثاني (نوفمبر).وتشير […]

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