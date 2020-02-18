مستشار الحلبوسي يلوح بـ”رفض” البرلمان التعامل مع حكومة علاوي

2020/02/18 | 10:03 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

لوح مستشار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لشؤون الأقليات عماد يوخنا، الثلاثاء، برفض البرلمان التعامل مع...

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