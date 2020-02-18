الروبوتات الجنسية قد تتسبب في أضرار نفسية

2020/02/18 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر باحثون أمريكيون من أن توفر روبوتات تقدّم خدمات جنسية، وتعمل بالذكاء الصناعي، يشكل خطرا نفسيا وأخلاقيا متزايدا على الأفراد والمجتمع.ويقول العلماء إن هذه التكنولوجيا تمكنت من الإفلات من لجان الرقابة لأن الوكالات تشعر بالحرج من إجراء تحقيقات عن هذه الروبوتات، لذا يطالب العلماء باتخاذ إجراء يمنع الاستخدام غير المنظم لها.وقالت د.كريستين هندرين،

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