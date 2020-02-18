الرافدين: مستمرون باسترداد أموالنا من قبل المتلكئين بتسديد ما بذمتهم

2020/02/18 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد مصرف الرافدين، المضي في استرداد أمواله من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من مبالغ او اقساط شهرية متأخرة جراء القروض التي تم اتخاذها من المصرف.وقال المصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “مستمر في متابعة أمواله من زبائنه المتلكئين الممتنعين عن دفعها وفقا للشروط […]

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