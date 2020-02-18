مستشار رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتأمين مخصصات نصف مليون مواطن

2020/02/18 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اﻛﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺆون المالية ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ان اﻟﻌﺠﺰ المالي اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن الموالزنة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2020 ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ رواﺗﺐ الموظفين والمتقاعدين، فيما بين ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﻳﺮادات لتأمين المخصصات المالية ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت.وﻗﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ تصريح صحفي، اﻧﻪ “وﻓﻖ […]

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