المساءلة والعدالة: علاوي لم يرسل أسماء حكومته لغاية الان

2020/02/18 | 10:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، اليوم الثلاثاء، إرسال رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أسماء حكومته إلى الهيئة للتأكد من عدم شمولهم بإجراءات الهيئة.وقال البدري ، إن “رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يرسل أسماء حكومته إلى الهيئة للتأكد من عدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة”.وأضاف […]

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