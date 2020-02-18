صندوق الإسكان: منح 12 ألف قرض للوحدات السكنية هذا العام

2020/02/18 | 10:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان عن إجراءاته لتسهيل منح القروض للمواطنين، وجود مستهدفات بمنح 12 ألف قرض لبناء الوحدات السكنية ضمن خطة العام الحالي.وقال معاون مدير عام الصندوق حسين العتبي ، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “أول الإجراءات التي اتخذت هو التقديم الإلكتروني الذي وصلت نسبة العمل […]

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