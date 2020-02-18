دار نشر عربية تطالب الحكومة العراقية بالكشف عن مصير كاتب اختفى في بغداد

2020/02/18 | 10:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالبت المكتبة ودار النشر الكويتية، تكوين، الحكومة العراقية بالكشف عن مصير الكاتب والناشر العراقي مازن لطيف الذي اختفى في بغداد، نهاية الشهر الماضي 31 يناير 2020.ونشرت مكتبة تكوين تغريدة على موقع تويتر تابعتها “يس عراق”، “نطالب في مكتبة_تكوين ومنشورات تكوين جميع الجهات المسؤولة في العراق بالكشف عن مصير الكاتب والناشر مازن […]

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