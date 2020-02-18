صحيفة: الحلبوسي ينسق مع القوى السياسية الكردية لعرقلة انعقاد مجلس النواب

2020/02/18 | 10:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “صحيفة العرب اللندنية” : رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ينسق مع القوى السياسية الكردية لعرقلة انعقاد مجلس النواب في جلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية ؛ التي يستعد رئيس الوزراء […]

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