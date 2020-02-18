2020/02/18 | 10:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت وزارة التخطيط، يوم الاحد الماضي، عن تراجع معدلات الفقر في العراق الى 20%، مقارنة مع ما تم تسجيله عام 2014 ، واعتمد التسجيل على مؤشرات عدة منها: الصحة والتعليم والدخل والحاجة الى الغذاء .

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة : نسبة الفقر في المحافظات العراقية ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة : نسبة الفقر في المحافظات العراقية ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).