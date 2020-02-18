2020/02/18 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت نقابة المعلمين في العراق، الغاء الاحتفال بعيد المعلم في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم عامر السوداني، تتضمن :"نظرا للظروف الامنية غير المستقر وما يشهده البلد من حراك جماهري سلمي، وايفاء منا بدماء الشهداء، وتضامنا مع المطالب الحقيقية للمتظاهرين، تقرر الغاء الاحتفال بعيد المعلم لهذا العام".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، (18 شباط 2020)، منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ يقدر (27,435,000) مليون دينار عراقي لم يصرح بها مخالفاً الضوابط والتعليمات.

وقالت الهيأة في بيان تلقته

بغداد اليوم - بغداد

اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ،الثلاثاء 27-2-2020 ،ان العجز المالي الذي سيتضمنه قانون الموازنة العامة للسنة 2020 لن يؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين، وان الحكومة تتجه لتوفير مصادر داخلية للايرادات، لت

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين، بأن تنظيم داعش اطلق سراح مختطف بعد مرور نحو 3 اسابيع على اختطافه شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش اطلق سراح مختطف في العقد الخامس من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. نقابة المعلمين العراقيين تلغي الاحتفال بعيد المعلم ’’دعماً’’ للحراك الشعبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. نقابة المعلمين العراقيين تلغي الاحتفال بعيد المعلم ’’دعماً’’ للحراك الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).