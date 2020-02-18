عمليات البصرة تعلن الشروع بالمرحلة الأولى لحماية الحقول والمنشآت النفطية

2020/02/18 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، الشروع بالمرحلة الأولى لحماية الحقول والمنشآت النفطية.

وقال قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، في بيان مقتضب: "العمليات شرعت بالمرحلة الأولى لتعزيز التواجد الأمني بالقرب من الحقول والمنشاة النفطية في مناطق السويب وحقل مجنون".

ومنذ الـ 25 تشرين الأول من العام الماضي، تشهد محافظة البصرة، الى جانب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، تخللها قطع للطرق، واغلاق لحقول نفطية ومنشآت الطاقة، واضراب عن الدوام، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية، ووزارية، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، تحت اشراف اممي.

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن مقتل منتسب بتعرض لداعش في خانقين بديالى.

وقالت الخلية في بيان، ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية، تعرضت على اللواء العشرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى&

بغداد اليوم - الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن القاء القبض على مسؤول القوة الضاربة لداعش في الانبار بعد عودته من الخارج.

وقالت المديرية في بيان، انه "بكمين محكم وعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بان جنديا قتل واصيب اخر بهجوم شنه داعش قرب جلولاء شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش هاجم بالاسلحة الخفيفة نقطة مرابطة للجيش في اطراف المدخل الش

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