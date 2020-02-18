ضبط مسافر عراقي بحوزته اكثر من 27 مليون دينار في منفذ الشيب بميسان

2020/02/18 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، (18 شباط 2020)، منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان عن ضبط ...





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