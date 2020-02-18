شركة APPLE تخفض توقعاتها لصافي المبيعات في الربع المالي الثاني بسبب فيروس كورونا

2020/02/18 | 10:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

خفضت شركة APPLE توقعاتها لصافي المبيعات الى ما بين 63 مليار دولار و67 مليار دولار في الربع المالي الثاني، وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض المعروض من iPhone على مستوى العالم، وانخفاض الطلب الصيني نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

يذكر ان هذه هي المرة الثانية خلال الـ 13 شهرًا الماضية التي تضطر فيها Apple إلى خفض توقعاتها بسبب المخاوف في الصين.

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