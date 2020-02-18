إحصائية جديدة.. /2000/ إيزيدي في قبضة تنظيم “داعش”

2020/02/18 | 10:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين (جهة غير حكومية)، عن إحصائية جديدة لـ”جرائم” تنظيم “#داعش” بحق الإيزيديين منذ مطلع شهر آب/أغسطس عام 2014.وذكر المكتب في إحصائية […]

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