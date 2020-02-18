2020/02/18 | 10:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن خطتها للحد من التجاوزات على نهر دجلة.وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب عبد الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن”الوزارة تعمل على تحسين مناسيب نهر دجلة من خلال إنشاء السدود، فضلاً عن القضاء على التجاوزات الحاصلة على النهر والاستفادة منها في توفير الطاقة الكهربائية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد المائية: خطة للحد من التجاوزات على نهر دجلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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