الإفراج عن أقدم سجينين متعاونين مع صدام في حرب الكويت

2020/02/18 | 10:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حمد الدعيج المحامي العام في الكويت أن العفو الأميري الصادر بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل أقدم سجينين في البلاد، كانا قضيا وراء القضبان 28 عاما، بتهمة التعاون مع الغزو العراقي.[…]

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