وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان بفيروس كورونا والصين تسجل تحسنا طفيفا

2020/02/18 | 10:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التليفزيون الرسمي الصيني، اليوم الثلاثاء، وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان بسبب إصابته بفيروس كورونا.وعلى صعيد نفسه أعلنت السلطات الصينية، أن “عدد الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد ارتفع إلى 1868 […]

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