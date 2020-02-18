الموارد المائية تضع خطة للحد من التجاوزات على نهر دجلة

2020/02/18 | 10:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن خطتها للحد من التجاوزات على نهر دجلة.

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